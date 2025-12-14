Mejor una mujer al volante

Que el PSOE es un partido feminista esta fuera de toda duda, porque así lo respalda una amplia legislación inclusiva e igualitaria que lleva su marchamo, y por esto mismo, escandaliza no haber detectado determinados comportamientos, o lo que sería peor, no haber actuado con la contundencia que marcan los propios protocolos internos de la organización. Que la respuesta sea compararse con otros partidos de contrastado machismo, es un error porque no es la solución. En el caso concreto de Galicia, y en contraste con su solidez municipal, los socialistas están en horas bajas en la política autonómica. Desde 1977 se han sucedido nada menos que doce secretarios generales, razón de peso para no haber consolidado un liderazgo ganador, y como todos han sido hombres, tal vez deberían pensar en poner una mujer al volante. A mi entender hay por lo menos cuatro que reúnen las condiciones necesarias.