Escándalo, es un escándalo

Tuve dudas a la hora de titular esta columna entre el título elegido y “vaya semanita” porque, sin duda, no fue una buena semana para el gobierno de Sánchez. Definitivamente, España no es país apto para cardíacos. Si no teníamos más que suficiente con Ábalos, Koldo y Cerdán, la lista ha crecido tanto en los últimos días que se ha hecho interminable. Salazar, Hernández, Tomé, Leire, Vicente Fernández, etcétera... esto ha dejado de ser una excepción para convertirse en patrón de conducta en el ámbito socialista.

Cuando aún nos estamos recuperando de la condena al fiscal general, el juez llama ya a juicio a Ábalos y Koldo y, mientras esto sucede, se producen en toda España registros en diversas empresas que pudieran estar vinculadas con estos escándalos de corrupción cuando no de agresores sexuales del entorno de Moncloa o del PSOE.

No hay que añadirle cianuro, como sugería una fiscal contra la pareja de Ayuso, con lo que tenemos ya es más que suficiente, incluso resulta ya excesivo. Sí recordaré que el gobierno ha perdido su mayoría de investidura tras el rehúse de Junts, que tampoco cuenta con mayoría parlamentaria que le permitiera legislar y vive con presupuestos prorrogados desde que inició la legislatura.

Todo ello hace de esta legislatura un período absolutamente inútil. Sin embargo, Sánchez parece dispuesto a “resistir” contra todo y contra todos y cabe preguntarse, ¿por qué?, ¿para qué?

Sobre esto tengo una teoría que comparto con ustedes. La convocatoria de elecciones a Sánchez no le aporta ninguna mejoría en su situación personal, a lo que tiene que enfrentarse prefiere hacerlo como presidente que como oposición y es que, tratándose de Pedro Sánchez, no cabe plantear el interés general ni los intereses del Estado, solo entiende de su situación personal, de su propio interés.

Algunos ilusos recurren a los partidos que lo apoyan, tratan de golpear sus conciencias para que reaccionen y abandonen el “sanchismo” pero los socios de Sánchez tragan con todo, ¡ay si los líos de Sánchez fueran de la derecha! Arderían las calles. Ahora no, callan los sindicatos, las feministas, los medios públicos y muchos privados subvencionados, callan todos.

No será Yolanda la que rompa nada, ella se sabe líder de una ensoñación porque su partido no existe y ella misma es un zombi con fecha de caducidad y su futuro lo ve en el paro de larguísima duración, salvo que algún sindicato de los que regó a subvenciones le haga un hueco. Tampoco Bildu abandonará a su socio porque le resulta mucho más que rentable. El PNV se ha quitado la careta y ve en el “sanchismo” una tabla de salvación, sin percatarse del crecimiento de Bildu en su mismo territorio. De Junts ni hablamos, Puigdemont se ve acorralado por Alianza Catalana y sabe que con un gobierno de centro derecha su situación solo iría a peor.

Así pues, todos están de acuerdo en mantener este desgobierno hasta sus últimas consecuencias, aunque ello suponga estresar hasta el límite y más allá a todos los españoles. Lo que estamos viviendo en España es un escándalo, lo saben todos y todos lo tapan.

Me temo que hasta el 2027 no veremos las urnas para dar nuestra opinión, para poner las cosas en su sitio, Sánchez las tiene guardadas bajo siete llaves y su mujer y su hermano se lo agradecen. Tiene un problema, la tal Leire, que ya anunció que si “el PSOE la deja tirada se van a enterar”, porque esta “periodista” no se va a comer el marrón, es lo que tiene acostarse con gente sin valores y sin principios, lo que los convierte en gente muy peligrosa por la información que manejan.