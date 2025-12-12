A ombros dos xigantes
“Creo que o tema sobre a luz e as cores non podería ser investigado por unha persoa máis adecuada e capaz que vostede, que está capacitado en todos os sentidos para completar, rectificar e reformar o que foron as ideas derivadas dos meus primeiros estudos que me propuxen realizar por min mesmo, se mo permitiran os outros cometidos fatigantes que me asignaron, aínda que son bastante consciente de que o faría cunhas capacidades moi inferiores ás de vostede. O seu propósito e o meu céntranse, supoño, no mesmo obxectivo, que é o descubrimento da verdade, e creo que ámbolos dous somos capaces de ouvir obxeccións, sempre que non nos cheguen en forma de hostilidade declarada, e temos os dous unhas mentes igualmente inclinadas a realizar as deducións máis claras, razonando a partir dos experimentos”.
Así fala Hooke, un auténtico científico. A resposta de Newton, aínda que se podía interpretar como conciliadora, estaba totalmente fóra de lugar e leva un senso implícito que merece ser destacado. Despois de dicir “é vostede demasiado xeneroso ao valorar as miñas capacidades” (unha observación que Newton nunca faría se non tivera dobre sentido), continúa cunha das pasaxes máis famosas, e seguramente máis incomprendidas da ciencia, interpretada habitualmente como un recoñecemento humilde de lugar secundario que el ocupaba na historia da ciencia: “O que Descartes fixo foi un paso importante. Vostede engadiu moito de distintos modos, especialmente ao tomar en consideración filosófica as cores dunhas láminas moi finas. Se eu fun capaz de ver máis aló é porque me encontraba sentado sobre os ombros duns Xigantes”.
John Faulkner, do Lick Observatory of California, propuxo, recentemente, unha interpretación destes comentarios que fai caso omiso do mito de Newton e encaixa mellor co significado que se lle atribúe. A referencia a Descartes aparece aí simplemente para poñer a Hooke no seu lugar, suxerindo que a prioridade que Hooke reclamaba correspondíalle en realidade a Descartes. A segunda frase, de modo protector, recoñece algo de mérito a Hooke (recordemos que este era un científico de máis idade e cunha obra máis consolidada).
Pero a frase clave é a de “estar sentado sobre os ombros duns Xigantes”. Observamos que utiliza unha maiúscula. Aínda tendo en conta os caprichos da ortografía do século XVII, por que elixiría Newton poñer o énfase nesta palabra? Seguramente porque Hooke era un home coas costas deformes. A mensaxe que Newton intenta transmitir é que, aínda que puidera tomar préstamos dos antigos, non necesitaba roubar as ideas dun homiño como Hooke, engadindo implicitamente que Hooke, ademais de ser un home fisicamente pequeno, era un pigmeo mental. Newton era un maleducado e sempre albergaba rancores.
Por outra banda, a maioría dos científicos atribúe a observación de Newton como unha declaración orixinal, pero os que máis saben adoitan acusar a Newton de préstamo astuto, se non de plaxio directo, porque non puxo a súa declaración entre comiñas nin citou fontes anteriores.
Robert K. Merton, o gran sociólogo da ciencia, escribiu unha das obras máis agudas, pero máis profundas, da erudición moderna ao dedicar todo un volume aos usos prenewtonianos da imaxe: “On the Shoulders of Giants” (1965). Merton fai remontar a representación cando menos as ventás oxivais do crucero sur da catedral de Chartres, do século XII, nas que os catro autores dos Evanxeos do Novo Testamento aparecen como ananos pousados sobre os ombtros dos catro grandes profetas do Antigo Testamento (Isaías, Xeremías, Ezequiel e Daniel) que se representan como xigantes.
O erudito español Juan Luis Vives, do século XVI, cincuenta anos antes de que Newton invocara esa frase expresaba esa mesma imaxe: “Porque para algúns existe unha falsa e inxenua similitude, que consideran do máis reiterada e adecuada, segundo a cal se nos comparamos cos antigos somos coma ananos, ou eles xigantes; pero todos somos da mesma estatura, salvo que nos atopamos situados algo máis altos polos seus medios; condicionalmente atoparase en nós a mesma inclinación ao estudo, a mesma vixilancia e o mesmo amor á verdade que había neles. E que, se eles teñen carencias, entón nós non somos ananos nin nos pousamos sobre ombros de xigantes, senón homes dunha estatura competente que nos arrastramos sobre a terra.