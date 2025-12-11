De la soledad no deseada al acompañamiento en el hogar

En muchas ocasiones me he preguntado si la soledad es buena o mala. Creo que la soledad como tal, no, pero la no deseada está considera como un gran problema en el momento actual, que está siendo combatido por entidades que trabajan en el campo de lo social teniendo en cuenta que el número de personas que la sufren va en aumento de forma considerable. En tal sentido recordemos que el fallecido papa Francisco la denominaba como la gran epidemia del siglo XXI: “La soledad, lamentablemente, la amarga compañera en la vida de tantos mayores que son víctimas de la cultura del descarte”.

En Galicia una persona de cada cinco (19,8%) sufre soledad no deseada. Una afectación que es muy similar entre mujeres (20%) y hombres (19,7%). Muchas de estas personas llevan sufriéndola más de dos años. Señalar, también, que entre los jóvenes tiene un alto índice de padecimiento (35,5%).

Es importante que en estas fechas previas a que celebremos las jornadas centrales de la Navidad, reflexionemos sobre una situación, que de manera silente, sufren muchas personas cuando pasan de lo que conocemos genéricamente como soledad, a la soledad no deseada. Con demasiada frecuencia se conocen casos de mayores que la sufren y de ahí que para combatirla se disponga de numerosos programas a fin de que ésta pueda ser combatida en la vida cotidiana. Todo ello para comprender cómo se produce, de dónde surge y cómo la viven las personas que la padecen y de este modo intentar que muchas de ellas dejen de refugiarse en el muro de la soledad.

Las actuaciones se hacen teniendo como lema central: “No estás solo”, y como centro los cursos y actuaciones en las dependencias con los que cuentan las ONGs , persiguiendo que los afectados, después de reconocer que sufren soledad no deseada, puedan alcanzar una serie de mejoras en su vida diaria. Un trabajo de apoyo y ayuda para lo que se cuenta con equipos especializados de voluntarios.

La soledad no deseada se complementa con posiciones centralizadas en el hogar. Se trata de mayores que viven solos, que suelen tener una situación desahogada, que cuentan con todo lo relativo a la habitabilidad y tienen cubiertas las necesidades diarias. Estos programas buscan que las personas que viven solas, que en una gran mayoría de los casos sufren soledad no deseada, puedan compartir su hogar con otras personas para, de este modo, sentirse acompañados.

Pese a que no se dispone de datos reales, lo cierto es que compartir vivienda es un hecho que aumenta de año en año auspiciado por las entidades que trabajan en el campo de lo social. Supone una alternativa al modelo residencial tradicional y tiene como objetivo el cuidado mutuo entre los usuarios para un envejecimiento lo más autónomo posible.

Es necesario dotar de los medios, económicos y materiales, necesarios a estos programas de acompañamiento a personas mayores, y hacer hincapié en la necesidad de cuidar y acompañar. Con el proceso se busca avanzar hacia una comunidad y una sociedad que sitúe en el centro el cuidado a las personas y que sea más humana y justa.

Concluyo señalando que una gran mayoría de la sociedad gallega (90,5%) considera que la lucha contra la soledad debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones públicas.