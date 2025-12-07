O retablo de Monforte
Dito así posiblemente non lles diga moito, agás aos veciños da fermosa capital da Ribeira Sacra onde estivo perante tres séculos unha das obras máis importantes do pintor flamenco Hugo van der Goes: “A adoración dos Reis Magos” que a doutora en Historia da Arte Carolina Camanyes adoptou este ano para felicitar o Nadal á xente do seu entorno mediante un fermoso e didáctico vídeo. Poñámonos en antecedentes: houbo un cardeal chamado Rodrigo de Castro e Osorio que, malia non ser galego (nacera en Valladolid), tiña fortes vínculos con Monforte por ser fillo da III condesa de Lemos. Este prelado era un home ao que lle gustaba vivir con ostentación rodeado de serventes, ademais de ser un impenitente viaxeiro amante da arte. Nunha das súas viaxes a Flandes en 1588 mercou o devandito cadro, que instalou nas dependencias do colexio de Monforte “A Nosa Señora da Antiga” do que foi fundador, deixando nun documento o epígrafe de que “non se podería empeñar, nin vender, nin sacar por pouco ou moito tempo canto constituíse patrimonio do colexio como cadros, alfaias e reliquias”. O colexio foi rexentado polos xesuítas ata súa expulsión, pasando logo a se facer cargo a congregación dos escolapios que en 1913 caeron na tentación de vendelo coa escusa de que así se podería acometer a restauración do monumental edificio de estilo renacentista e traza “herreriana” coñecido como o “Escorial galego”. A historia da venda é longa de contar pero a obra rematou en Alemaña, no Kaiser Museum de Berlín, por 1.200.000 pesetas e Galicia perdeu unha xoia moi importante do seu patrimonio. Castelao chegou a dicir que sentía estremecemento por deixalo saír de Galicia. Houbo unha subscrición pública na que participaron senlleiros persoeiros como Zuloaga, Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, e mesmo Emilia Pardo Bazán e Ramón Menéndez Pidal, pero só puideron reunir 76.000 pesetas e o cadro foise primeiro nun carro de bois a Vigo, onde o subiron a un barco e de aí, vía Hamburgo, chegou a Berlín.
A doutora Camanyes descubriume este retablo e espertou a miña curiosidade. É lamentable que non estea onde tiña que estar: en Galicia, en Monforte de Lemos, de onde nunca debeu saír.