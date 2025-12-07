Un referente para mi generación como el cineasta griego Costa-Gavras, ha concedido a sus 92 años una entrevista para regalar una frase opinable pero indiscutible: “Incluso nuestros éxitos más rotundos acabarán siendo derrotados por el tiempo, un enemigo formidable”. La amnesia y la deformación del tiempo pasado pueden terminar, y de hecho lo hacen, con las sociedades libres, empáticas y redistributivas, y aunque nos inquieta a los que tenemos memoria y perspectiva histórica, nos alivia la convicción de que tras el caos volverá cierto orden. No es filosofía estoica ni determinismo histórico, sino simple ley pendular de la historia. También pudiera ser una novedosa mecánica cuántica aplicada a la historia, como los agujeros negros que atrapan y engullen la materia y la luz, para supuestamente, regurgitarlas en otra dimensión y reiniciar el ciclo. Dicho esto, es preferible mantenerse alejados.