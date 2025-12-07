Ai!, os negocios
Cando comecei a traballar como profesor universitario tiña a consideración de traballador por conta allea, e, consecuentemente, estaba sometido ao réxime xeral da Seguridade Social, que, como aínda non morrera o ditador, non era, nin con moito, o que desfrutamos desde hai xa unhas cantas décadas e que, malia os incomprensibles comportamentos particulares de bastante xente, non podemos perder, non podemos consentir que se nos arrebate, poñendo parte do seu funcionamento en mans privadas. Apañados estariamos.
Cando, uns anos despois, gañei unha praza de profesor titular funcionario da Universidade de Santiago, por lei tiven que afiliarme á mutualidade dos funcionarios civíl (Muface), entidade creada no franquismo que aínda continúa vixente. No que se refire á atención sanitaria dos mutualistas, Muface ten convenios asinados coa sanidade pública e con diferentes entidades privadas, que, a pesar do inxente volume de pacientes ou clientes –non sabería dicir cal dos termos é o máis adecuado– que lle pon diante a administración, para min algo insólito, nunca están conformes co que o Estado lles paga por afiliado. De feito, recentemente, algunhas entidades decidiron non seguir ofertando os seus servizos. Dicir que ao redor do 70% dos funcionarios opta polas compañías privadas, fronte ao 30% –cifra que medrou nos últimos anos– que o facemos pola atención sanitaria pública. Mais nin con esas. Haberá algo máis de tres anos que o especialista de medicina interna que me atende solicitou que me fixesen unha ecografía das que me fai cada certo tempo. Cal non sería a miña sorpresa cando me chegou a cita para facela nun hospital privado. Fun ao Chuac e díxenlles que non iría, que se quixese atención privada xa me tería apuntado nela. Unha nada amable administrativa ameazoume con que o mesmo me tardaban un ano ou máis e díxenlles que eles verían o que facían. Aos dous días tiña a cita para facela nun centro público. Están á que caia.
Xa teño falado nalgunha ocasión do tema porque é algo no que se debe insistir. Coñezo, con nomes, apelidos e categorías profesionais, un bo lote de funcionarios destacados e destacadas militantes de partidos da esquerda, absolutamente de todos, que lle están a facer o caldo gordo á sanidade privada coa súa adscrición a ela. Ficarían estupefactos cos nomes, porque un bo número son xentes moi coñecidas.
Vén isto a conto da frecuencia con que ultimamente diferentes incidentes sanitarios se converten en novas de primeira plana. A última a do acontecido no hospital público de Torrejón. É escandaloso o que se pode escoitar –por moi fóra de contexto que se queira ver–, principalmente porque a gravación que conseguiu Pablo Linde, xornalista de El País, lle pon voz a cousas que xa se sospeitaba que acontecían nese tipo de centros sanitarios públicos de xestión privada en aras de maiores beneficios: rechazar pacientes con enfermidades custosas, realizar menos probas, aumentar as listas de espera..., todo o que resume a frase “máis para a empresa e menos para o paciente”. A verdade é que escoitar falar así, cando se xoga coa saúde e a vida das persoas, resulta vomitivo. Mais, coma sempre, o CEO xa dimitiu e en catro días quedará todo maquillado. E ata a próxima.