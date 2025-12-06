Entón, que era a luz?
Nesta proposta de teoría, Newton elixiu non comprometerse de todo, aínda que xa tiña unha imaxe mental: un raio de luz era un raio de partículas, de “corpúsculos”, substancia material en movemento. Descartes cría que a luz era unha presión no éter, Hooke puxo obxeccións a iso e propuxo a idea da luz como unha pulsación ou unha onda, como o son. Newton considerou exasperante a teoría ondulatoria de Hooke. “Se Descartes puidera andar equivocado nisto, tamén o está o señor Hooke”, escribiu en privado. E tiña un argumento único contra a teoría das ondas: a luz diferente do son non bordea os extremos.
Christian Huygens, o gran matemático e astrónomo holandés, tamén defendía unha teoría ondulatoria da luz. Os seus coñecementos sobre a refracción e a reflexión eran profundos e bastante correctos para sobrevivir ata a mecánica cuántica do século XX. Presentaba interrogantes á “hipótese” de Newton e algunhas dúbidas que Newton nunca recoñecería. E todo isto espertou as iras do xoven Isaac, sobre todo o termo “hipótese”.
Oldenburg suxeriu que respondera sen mencionar nomes (en especial o de Hooke) pero Newton tiña unha opinión moi distinta. Pasaron os meses e o seu resentimento iba en aumento. Cando ao final escribiu unha extensa resposta, o nome de Hooke figuraba non só na primeira páxina, senón en todas e cada unha. “Inquietoume un pouco ver unha persoa tan preocupada por unha ‘hipótese’ –escribiu Oldenburg–, en particular de quen esperaba unha análise máis indiferente”.
Durante os meses que seguiron, de regreso a Cambridge, a sombra do seu antagonista Hooke seguía planeando sobre el. “Observo a mente dalgúns grandes eruditos obcecarse coa hipótese”, dixo Newton, “como se as miñas disertacións precisaran dunha hipótese para ser explicadas”. Quería que Oldenburg lera aquilo na reunión da Royal Society pero que non a publicara. “Que ninguén me obrigue a contestar obxeccións contra o meu escrito –engadiu– porque o meu desexo é declinar verme envolto en semellantes desputas problemáticas e insignificantes”.
Mentres Hooke escoitaba a Oldenburg ler en voz alta as palabras de Newton non paraba de ouvir o seu nome: “O señor Hooke, como moi ben lembraderes, falaba dunha rara desviación da luz […] cerca do borde dunha navalla”. A principios de 1675, en boa lóxica, Hooke presentara o seu novo descubrimento do fenómeno que máis adiante se coñecería como difracción: a curvatura da luz sobre un borde agudo. Un verdadeiro xeito de explicar a difracción, a única explicación ata a mecánica cuántica, era en termos de interferencia de onda. Significaría esta propagación dos raios de luz que estes podían curvarse, como aparentemente o facía o son, ao bordear as extremidades? Newton comentaba que non estaba seguro. Hooke estaba indagando nun punto feble da comprensión que Newton fixera da luz. Estaba formada esta por partículas ou por ondas? Newton dubidaba neste punto agora, como seguiría dubidando o xénero humano ata os físicos do século XX, aceptándoa ao afirmar que os dous conceptos eran verdade ao mesmo tempo.
Coa difracción había outro misterioso fenómeno no comportamento da luz, o das interferencias, que non ía poder ser explicado mediante a teoría corpuscular e que se pode observar cando se apoia unha lente curva sobre unha placa plana de vidro e faise pasar a luz a través delas. Obsérvase entón a aparición dunha serie de aneis concéntricos, uns son luminosos mentres que os outros son escuros.
O recoñecemento supremo que se pode dar a un descubridor é o da eponimia, coa que se nomea o descubrimento co nome do descubridor. Estes círculos concéntricos de luces e sombras que se chamaron, e aínda se chaman hoxe, “aneis de Newton” son un exemplo máis das inxustizas que a historia cometeu con Hooke: o seu nome apropiado debería ser “aneis de Hooke” e este debería ser o seu epónimo.