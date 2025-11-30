No es prudente enrocarse

Podemos exigió que Jorge Suárez no encabezara Ferrol en Común, y al no lograrlo presentó una lista que obtuvo el 1.5% de los votos, suficiente para permitir la mayoría absoluta del Partido Popular. Ahora exigen que Yolanda Díaz no tenga ningún papel relevante, califican a Pedro Sánchez como señor de la guerra, y creen que tiene que desaparecer Sumar para liderar “la verdadera izquierda” en su lucha contra la derecha, y contra los “social-liberales” del PSOE. No compararé a Hitler con Abascal, a Ebert con Sánchez, a Von Papen con Feijóo ni a Rosa Luxemburgo con Jolene Belarra, pero en la espiral de hechos evitables que no se evitaron y que asfaltaron el camino a los nazis, pesa mucho que los comunistas alemanes nunca colaboraron con los socialdemócratas, a los que se referían como social-fascistas. Nunca ha sido prudente enrocarse en el purismo ideológico, pero en ciertos momentos es suicida.