Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

No es prudente enrocarse

Podemos exigió que Jorge Suárez no encabezara Ferrol en Común, y al no lograrlo presentó una lista que obtuvo el 1.5% de los votos, suficiente para permitir la mayoría absoluta del Partido Popular. Ahora exigen que Yolanda Díaz no tenga ningún papel relevante, califican a Pedro Sánchez como señor de la guerra, y creen que tiene que desaparecer Sumar para liderar “la verdadera izquierda” en su lucha contra la derecha, y contra los “social-liberales” del PSOE. No compararé a Hitler con Abascal, a Ebert con Sánchez, a Von Papen con Feijóo ni a Rosa Luxemburgo con Jolene Belarra, pero en la espiral de hechos evitables que no se evitaron y que asfaltaron el camino a los nazis, pesa mucho que los comunistas alemanes nunca colaboraron con los socialdemócratas, a los que se referían como social-fascistas. Nunca ha sido prudente enrocarse en el purismo ideológico, pero en ciertos momentos es suicida.