Koldo no puede dormir, no puede dormir

Tenemos a Koldo sin dormir. Intolerapla. Por lo visto Ábalos ronca. Y así no se puede. Estamos viviendo un Gran Hermano carcelario. ¿Qué habrán comido? ¿Se habrán jugado las literas a Piedra Papel Tijera? Ahora sabemos que Ábalos ronca y que Koldo necesita unos tapones de Hacendado para los oídos (van de maravilla).

Ábalos se ha cambiado la cuenta de Twitter, ahora se titula “En el nombre de Ábalos” y su biografía reza “¡Soy inocente!” como si fuese Hannibal el del Equipo A, no el caníbal, ojo. A mí me tiene bloqueada, drama humano, así que no puedo leer sus proclamas de libertad y de inocencia. Somos muchos los fans a los que nos tiene bloqueado, inconsciente así del apoyo mayoritario del tuitero medio pasará días en el trullo cabizbajo y añorante de un buen chuletón, un mejor puro y el gin tonic del tardeo feliz.

La cárcel no es cosa fácil. La pérdida de libertad es una de las mayores tragedias que puede vivir el ser humano, especialmente si has estado en lo más alto, aplaudido por los miembros de tu partido y disfrutando de dinero, mucho dinero y mujeres, muchas mujeres. La vida es así, un día estás en la cumbre y al día siguiente compartes celda con Koldo y no le dejas dormir. Esperamos la continuación del episodio escopetanacionalesco con más ganas que las últimas tandas de Stranger Things. Por lo pronto ya ha señalado a Yolanda y a Armengol. Se vienen cositas del hijo del banderillero.

Por cierto, ha vuelto Stranger Things. Hay críticas variadas, como cada vez que se estrena esta serie que es ya un ícono generacional. Hemos visto crecer a esos chicos como si fueran vecinos, los hemos visto sufrir y luchar, morir y amar. Para mí es una serie maravillosa, su estética, sus aventuras fantásticas, sus referencias ochenteras pop, las miles de referencias musicales y artísticas. Un disfrute para los que amamos las tramas y el ritmo que crean los Hermanos Duffer en cada capítulo. No se la pierdan.