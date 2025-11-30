Ferrol polo ferrocarrril
“Velaí vén, velaí ven avantando / Cómaros e corgas, e vales, e cerros. / Vinde vela, mociños e mozas! / Saludaina, rapaces e vellos! // Por onde ela pasa / Fecunda os terreos, / Espértanse os homes, / Frolecen os eidos”, din, como é máis que sabido, os primeiros versos de “Na chegada a Ourense da primeira locomotora”, o poema, recollido en Aires d’a miña terra (1881), con que Curros Enríquez quixo dar a trascendencia que tiña a inauguración da liña Vigo-Ourense, o 18 de xuño de 1881, a viaxe dunha locomotora a vapor -que podía acadar os 45 km/h- e sete vagóns. Non era para menos, pois, como o poema di en versos posteriores, detrás do comboio, virían a “fartura”, a “luz”, o “progreso”...
Conocido é, que non foi esa a primeira liña ferroviaria que se inaugurou en Galicia, xa que 8 anos antes, o 15 de setembro de 1873, inaugurarase a que unía Santiago con Carril, que non tivo un Curros que a cantase, como tampouco a tivo a posta en circulación da liña A Coruña-Lugo, que tivo lugar dous anos máis tarde, o 10 de outubro de 1875.
Ferrol quedaba á marxe. Os ferroláns non tiñan xeito de saír da cidade en comboio ningún. Betanzos era o lugar de embarque máis proximo. E así seguiu sendo 38 anos máis. Houbo que agardar ao 3 de maio de 1913 para que a nosa cidade puidese contar cunha liña de tren, a que a unía con Betanzos e, a partir de aí, coa Coruña, Lugo...
Na mañá dese día desprazáronse a Betanzos Matías Usero, Manuel Comellas e Fermín Zelada -membros destacados da Comisión Popular, creada para defender os intereses de Ferrol e súa comarca- co obxecto de recibir naquela estación o director de Obras Públicas José María Zorita, quen, viaxando ata Ferrol esa tarde, inuaguraría oficialmente a liña Ferrol-Betanzos.
“Paréceme que todavía resuena en mis oídos el silbato ensordecedor de la locomotora núm. 1.671, que arrastró en la tarde del 3, el convoy que condujo al señor Zorita, director general de Obras públicas. Presente tengo también el nombre que ostentaba aquélla, Fontán, [...]”, dicía o cronista do Diario Ferrolano, quen acompañou os membros da citada Comisión para cubrir a información.
O día 5 produciuse a inauguración do servizo ao público e nesa viaxe inicial tamén estiveron presentes os membros da Comisión así como numerosos ferroláns, entre eles o cronista do Diario Ferrolano, quen apuntou que nos apeadoiros de paso houbo quen lanzou abundantes follas voandeiras nas que, en grandes caracteres se lía: “Viva el pueblo del Ferrol, que es un pueblo libre ya, gracias a los ciudadanos de Comisión popular”, asinadas por “Un entusiasta que no es ferrolano”. Non son versos como os de Curros, pero algo é algo para o recordo.
Hoxe o Foro Cidadán polo Ferrocarril, convócanos para reclamar urxentes e necesarias melloras nun servizo ferroviario que semella de desleixo total, tanto por parte dos responsables do seu funcionamento como das diferentes institucións que teñen o deber de mirar pola vida dos cidadáns. “Por un ferrocarril do século XXI. O ferrocarril que está por vir e non chega” é o lema que debe unir o groso da cidadanía ao redor dos dez puntos de necesidades que se reclama solventar para que Ferrol poida contar cun servizo ferroviario digno de tal nome. De non mediar impedimento, aí estarei.