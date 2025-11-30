A pandeireta galega

El 3 de diciembre, organizado por O Consello da Cultura Galega y en la Capilla de Santa María de Lugo, tendrá lugar una jornada dedicada “á pandeireta galega” que se complementará con la exposición de varios tipos de estos instrumentos hasta el siete de enero; y es que “as pandeiretas” son “ testimonio vivo de la memoria cultural de Galicia”, la raíz profunda de nuestra tradición musical popular que conviene respetar y traer al presente con todas las mejoras que los avances técnicos actuales pueden ofrecer para darles, precisamente, más oportunidades y posibilidades enfocadas al futuro. En este 2025 en el que O Día das Letras Galegas está dedicado a la poesía popular oral, O Consello aproxima a los interesados la labor de artesanos y músicos estudiosos de uno de nuestros instrumentos más representativos, capaz de conquistar con tan solo un aro de madera, un pedazo de piel curtida e “algunhas ferreñas” el sentir y el cantar de nuestro pueblo acompañado con la voz das cantareiras que siguen pronunciándose gloriosamente desde tiempos seculares. El origen de las panderetas se remonta a antiguas civilizaciones: Mesopotamia, India, Medio Oriente, Grecia, la antigua Roma… donde se usaban en contextos religiosos; se expanden por Europa en el medievo a través de juglares y trovadores hasta introducirse en el S. XVIII como instrumentos dentro de la sección de percusión de la selectiva orquesta de la música académica. En Galicia las panderetas mantienen su fuerte presencia relacionándose simbólica y poéticamente incluso con el mito de Breogán y nuestro propio Himno: “Os Pinos”. Suso Vaamonde presentará el relatorio “O instrumento Hoxe” seguido por Xosé Maceda y Mercedes Autrán que tratarán en sus exposiciones sobre “A Transmisión dos Coñecementos”. Todo ello y como es habitual en O Consello da Cultura Galega supone una interesantísima aportación a nuestro patrimonio cultural material e inmaterial.