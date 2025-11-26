‘Arroupa’ de Cáritas

Las Organizaciones No Gubernamentales –ONGs– desempeñan un papel crucial en la sociedad complementando la labor del Estado en áreas donde el gobierno no llega o donde las políticas públicas son insuficientes. Movilizan voluntarios y recursos y actúan en ayuda de personas y colectivos vulnerables promoviendo la justicia social. En un mundo complejo, su independencia y dedicación son esenciales para impulsar cambios humanos positivos.

Entre las muchas ONGs una de las más conocidas es Cáritas cuya labor altruista representa un compromiso profundo con los valores de la solidaridad, la dignidad humana y la justicia social. Fundada en el seno de la Iglesia Católica, cuenta en España Galicia con una extensa red de delegaciones diocesanas y voluntarios que trabajan cada día en contacto directo con las personas más vulnerables. Su modelo de atención pone en el centro a la persona, entendiendo que la pobreza no es solo material, sino también afectiva, relacional, educativa y laboral.

Entre sus acciones más visibles sobresale la entrega de alimentos y ropa que cubre carencias urgentes y representa la respuesta inmediata a las necesidades de supervivencia restaurando la dignidad de las personas al no dejarlas al margen de uno de los derechos más fundamentales. Para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, el acceso a alimentos y vestido significa mucho más que lo material, es un gesto de reconocimiento y empatía hacia ellos.

Más allá de la ayuda inmediata, Cáritas apuesta por romper el círculo de la pobreza a través de la formación y la inserción laboral. Impulsa centros de formación profesional básica y talleres ocupacionales donde personas en riesgo de exclusión pueden formarse en oficios como cocina, limpieza, cuidado de personas o atención al cliente. También promueve empresas de inserción laboral donde los participantes tienen una experiencia laboral real que les permite recuperar la autoestima, adquirir competencias y reingresar en el mercado de trabajo.

Ejemplo de ello es Arroupa Moda Re-, la empresa de inserción que en su unidad de Santiago acaba de recibir el “Premio Comercio Galego 2025” en la categoría de Comercio Sostible, que otorga la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta. Este galardón premia el compromiso de Arroupa Santiago, que tiene 36 trabajadores, con la economía circular y la inserción sociolaboral. Un modelo empresarial que combina la gestión responsable del residuo textil con la generación de empleo digno.

Su trabajo altruista es un ejemplo de cómo la solidaridad y la justicia social deben ir de la mano actuando con filantropía, pero también promoviendo cambios que permitan a las personas recuperar su dignidad y su futuro. La verdad es que si no existieran Cáritas y las demás ONGs (Cruz Roja, Acnur, Unicef España, Médicos Sin Fronteras…) habría que inventarlas.