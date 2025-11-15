El fan número uno de Rosalía

Claro, en un país, esta Koldavia nuestra, donde el comentario, incluso en las tertulias serias, es el vídeo de Koldo asando chistorras o el lanzamiento de huevos a Rubiales, hacer campaña electoral se pone muy difícil. Y la verdad es que, sean cuando sean las elecciones, estamos ya, de hecho, en campaña electoral.

Así que no me extraña que, en un día eufórico porque el abogado general de la UE se decantaba –con matices, oiga– por la legalidad de la amnistía, que incluiría a Puigdemont, y cuando el propio Puigdemont le daba oxígeno al Gobierno en la moratoria de las nucleares, Pedro Sánchez, el mitinero mayor del reino, se declarase ‘indie’ por un lado y ‘Rosalíamaníaco’ por otro. Los votos hay que buscarlos hasta debajo de las piedras, y Sánchez otra cosa no, pero saber cómo buscar votos, sabe.

Si en una cosa coincidimos Sánchez, sus asesores ‘in’ y un servidor es en que nos gusta (bueno, a mí, por tramos) Radio 3, cuando te coloca esa música independiente que te hace sentir tan ‘speedico’. Y a Radio 3 que se nos fue el presidente para culminar una jornada triunfal en la que el expresident de la Generalitat fugado mostraba una vez más sus contradicciones y que las amenazas de su representante en el Congreso, doña Miriam Nogueras, son de ida y vuelta.

Jornada en la que, encima, el abogado general de la UE emitía un dictamen que, al menos a la luz de la bien administrada publicidad gubernamental, daba una cierta razón a las tesis de Félix Bolaños –otro que tal: consiguió que alguno titulara ‘Puigdemont, a punto de regresar’– sobre la amnistía.

Añádase a ello la conclusión del juicio contra el fiscal general del Estado, que acaba con dudas sobre la contundencia de las pruebas en su contra, y tendremos la radiografía de una jornada eufórica en La Moncloa y algo sombría en Ferraz. Otros, para celebrarlo, se van a tomar una copa con los amigos o con la parienta; el hombre que rige nuestros destinos se va a Radio 3 con camiseta incluida y nos dice que consumió una hora de su limitadísimo tiempo libre escuchando el disco de Rosalía que hace furor por lo polémico: hasta lo va a recomendar en su cuenta de Tik Tok.

Zapatero se aferraba a los de la ‘zeja’, y Aznar a la garra de Bush sobre su hombro; Sánchez ha visto en Rosalía una probablemente involuntaria aliada para su campaña, sea esta más larga o más corta, pero que ya vemos que no va a concluir en 2027 porque piensa presentarse a la reelección, etcétera.

El ‘fan’ número uno de esta Rosalía que ahora encarna, según el dictamen monclovita –no soy capaz de opinar: no he pasado aún mi hora escuchando el disco–, todas las virtudes patrias, sabe, ya digo, dónde le aprieta el zapato: ha tomado nota de que muchos jóvenes de la ‘generación zeta’ andan volviendo la vista ¡a Franco!, bueno, y a Vox. Y ha decidido que, cada vez que tiene un rato de ocio, y para congratularse con los ‘zetas’, se nos va a un concierto rockero, o con los de la Pija y la Quinqui, a Radio 3 o a encerrarse con el álbum de Rosalía, que al fin y al cabo una rosa es el símbolo del PSOE, seguro que dirá, con todo su aplomo. Hasta yo mismo empiezo a creer que durará hasta 2027 y, Rosalías mediante, hasta quizá más. Que esta Koldavia nuestra da para mucho.