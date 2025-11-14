Experimentos de Newton e Hooke
Newton, como filósofo experimental, meteu un punzón nun dos seus ollos, entre o globo ocular e o óso, e empuxou coa punta ata que viu “varios círculos brancos, escuros e de cores […] Estes círculos eran máis evidentes cando refregaba o meu ollo co extremo do punzón”. Non obstante, cando mantiña quietos o ollo e o punzón, os círculos empezaban a esvaecer. Por conseguinte, era a luz unha manifestación de refregar o ollo?
Case con idéntica temeridade, sostivo a mirada cun só ollo o reflexo do sol nun espello tanto tempo como puido ser soportábel. Primeiro percibiu que a cor –quizais máis cás outras cualidades das cousas– “obedece a imaxinación, a fantasía e a invención”. Deseguido mirou cara a unha parede escura e viu círculos de cor. Había “un movemento de espíritus” no seu ollo. Logo, pouco a pouco, estes foron diminuíndo e, ao final, esvaeceron. Eran reais ou pantasmas? Podían esas cores chegar a ser reais, como as que aprendera a facer con moras machacadas ou sangue de ovella? Despois de mirar ao sol, creu percibir de cor vermella os obxectos claros e de azul os escuros. Curiosamente, descubriu que coa práctica, mediante o simple pensamento, era capaz de producir a vontade estes mesmos efectos. “Tan pronto como penetraba na escuridade e dirixía a eles a miña mente, como cando un home busca con afán ver algo que resulta difícil de ver, conseguía que a pantasma regresara sen necesidade de continuar mirando ao sol”. Repitiu este experimento ata que empezou a temer un dano permanente e logo pechouse nun cuarto escuro. Quedou alí durante tres días e só entón a vista se lle empezou a aclarar.
Sorprendentes e bárbaros experimentos dun científico recoñecido. Experimentación, observación e ciencia: estas palabras modernas estábanse a gravar no seu interior. Newton xa as lera nun novo libro que lle tiña chegado de Londres, titulado “Micrografía”: “A ciencia da natureza foi só, desde hai demasiado tempo, un labor da mente e da imaxinación. Agora chega o momento de que regrese a sinxeleza e cordura das observacións das cousas materiais e obvias”.
O autor era Robert Hooke, un home brillante e ávido de coñecementos, tan só sete anos maior que Newton, que manexaba o microscopio como Galileo manexara o telescopio. Estes instrumentos eran os que superaban a barreira do tamaño e abrían unha ventá aos campos do moi grande e do moi pequeno. Alí descubríanse marabillas. Do mesmo xeito que Galileo, Hooke realizou debuxos meticulosos das novas e estrañas visións e popularizou o seu instrumento, o microscopio. Hooke foi o inspirador de Newton nesa época e –aínda que Newton nunca o recoñecerá– converteuse nun acicate de Newton, no seu antagonista, no seu tormento e tamén na súa vítima.
Hooke tiña un único emprego. Traballaba, aínda que a penas lle pagaban por iso, como director de experimentación para un pequeno grupo de homes que crearon o que eles chamaban a Royal Society de Londres, en 1662. Pretendían ser un novo tipo de institución, unha sociedade nacional dedicada a promover –e sobre todo a “comunicar”– o que eles denominaban “a nova filosofía” ou “filosofía experimental”. Uns descubrimentos sorprendentes avalaban esta divisa: novos cometas e estrelas, a circulación do sangue, o pulido de cristais para fabricar telescopios e microscopios, as posibilidades do baleiro –e da aversión da natureza por este estudo–, o descenso dos corpos pesados e moitas outras cousas. A sociedade tivo que recadar un chelín de todos os seus socios cada vez e esforzarse por encontrar lugares onde reunirse.
Estas voltas e revoltas conduciron a dar maior responsabilidade a Hooke, o director de experimentación, un técnico ao mesmo tempo que empresario. No transcurso dunha reunión seccionou o tórax e o ventre dun can vivo para observar os pulsos do corazón e usou unha especie de fol para inflar os pulmóns nun experimento sobre a respiración, que máis adiante se negou a repetir “debido á tortura da criatura”. Todo isto era ciencia, un espírito novo e case un método: a persuasión mediante a experiencia práctica, formalizada coa anotación dos datos. A Hooke faltábanlle matemáticas, pero non enxeño. Inventou e perfeccionou barómetros, termómetros e anemómetros e efectuou de maneira obsesiva o seguimento do clima en Londres.