“Aristóteles en este tiempo”

“Todos los que se preocupan por la buena legislación indagan acerca de la virtud y de la maldad cívica. Así es también manifiesto que la ciudad que verdaderamente lo es, y no sólo de nombre, debe preocuparse de la virtud; porque si no, lo comunidad se reduce a una alianza militar que sólo se diferencia localmente de aquellos cuyos aliados son lejanos, y la ley resulta un convenio (….) y una garantía de unos y otros, pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos”

Estas palabras de Aristóteles escritas en el libro III de la Política pasan por ser una de las mejores exposiciones sobre la centralidad del concepto de “virtú” que, sin embargo –al menos en la praxis-, se ha ido abandonando en beneficio de las posiciones posthobbesianas para las que este concepto se reduce a control de la fuerza y al comercio. Es curioso, donde Aristóteles coloca la relevancia de la voz de los ciudadanos como elemento básico del humanismo, Hobbes sitúa la pasión privada del individuo, su vanidad y su deseo de dominar a los demás. Por eso, Hobbes está muy presente en realidad política, social y económica de nuestro tiempo, mientras que Aristóteles sigue siendo, en este punto, la tendencia en la que vale la pena embarcarse para ir desterrando, poco a poco, los esquemas de dominación, de manipulación y de apariencia que todavía hoy mueven no pocos hilos de nuestra sociedad.

Como ha señalado Alejandro Llano, en lugar de la “virtú” Locke sitúa la propiedad; y, por su parte, Adam Smith sustituye la ética política por la “imaginación comercial” que reduce todas las cosas a bienes útiles.

En este punto, la actualidad de Aristóteles es innegable pues el diagnóstico de lo que pasa, mucho tiene que ver con la reflexión aristotélica que sitúa la esencia de la ciudad en la discusión sobre la justicia y los problemas comunes.

Desde luego, en este punto también vale la pena seguir al sabio griego: “la ciudad no es una comunidad (…) cuyo fin sea evitar la injusticia mutua y facilitar el intercambio (….), sino que es una comunidad de casas y familias para vivir bien, con el fin de una vida perfecta …..” Así, se irá superando el individualismo insolidario que esté más preocupado por evitar el mal que por promover el bien público y que antepone el sobrevivir al vivir bien.