Los terribles

Esta nueva hornada de líderes que detentan poder y que han accedido a él por vía de las urnas están tentados, cuando no decididos, a perpetuarse en el poder con la más peligrosa de las ideologías: el paternalismo, como medio para apoderarse de los gobiernos en beneficio de sus fines personales y de partido. Lo hacen bajo la premisa de una supuesta protección de esas sociedades de peligros creados y potenciados por ellos mismos con un único objetivo: conseguir la adhesión de una amplia mayoría de ciudadanos que los justifiquen a la hora de ejecutar lo que no deja de ser sino un golpe de Estado.

La clase política, consciente de su incapacidad para gestionar con eficacia los problemas de esas sociedades, se ha embarcado en una cruzada contra sus adversarios, denominándolos y culpándolos de todos los problemas que los aquejan. Es decir, hacen de su ineficacia y corrupción una virtud con la que alcanzar y mantenerse en el poder, sosegando la rebeldía ciudadana mediante una calculada inoculación del odio, capaz de fragmentar, en su favor, a esas sociedades dispuestas a ceder en favor de esos tiranos sus más elementales responsabilidades, derechos y libertades a cambio de la defensa a ultranza de unos logros más que dudosos, inexistentes, y que, según les es dictado, les quieren arrebatar los opositores.

Sumir a sus sociedades en el caos y la ruina es el primer paso para ese criminal abrazo final que son siempre las dictaduras.