¡Todos los políticos son iguales!

Esta frase que tanto se repite es falsa, y no me refiero sólo a que los políticos discrepan entre sí sobre los impuestos, las inversiones, la diplomacia, la política social o la territorial, sino a su perversa intención, que es convencer que todos los políticos son corruptos y que los ciudadanos decentes deben abroncar a los que lo nieguen. Tomemos el ejemplo de Ferrol, que desde 1981 ha celebrado once elecciones municipales, y por cuyo consistorio habrán pasado más de doscientas personas. Pues bien, ha imperado la honestidad pues nadie ha sido condenado judicialmente. Más aún, porque salvo error por mi parte, lo mismo podemos decir de los demás concellos de nuestra ría, y es que no es noticia en los medios informativos que una corporación saliente termine su mandato limpia de corrupción o cualquier otra mala praxis, como tampoco lo son los restaurantes que no intoxican a sus comensales.