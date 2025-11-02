El próximo miércoles día 5 de noviembre promovido por la “Asociación del Museo Cidade Ferrol” tendrá lugar la actividad “Encuentro con los Museos de Ferrrol” en el histórico Centro Cultural Torrente Ballester, ubicado en el barrio de la Magdalena –María, la de Magdala, cerca del mar de Galilea– y construido en 1783 como sede del Santo Hospital de Caridad; hermandad de la que se tiene conocimiento desde el S.XV y que se rehabilitó en 1993, cuando era alcalde Manuel Couce Pereiro, inaugurándose con una exposición sobre la vida y obra de Concepción Arenal: ¡A la virtud, a la vida, a la ciencia!. El “Torrente” cuenta además con el anexo que fue antigua capilla, en el que se desarrollan actividades culturales como conciertos, conferencias, presentaciones de libros o representaciones teatrales, siendo este lugar en donde surge mi especial vínculo con la “ciudad de hierro”, la de “las anclas primitivas”, la del “faro guía” y la de “los puertos cercanos” que configuran el “Portus Magnus Artabrorum” o Golfo Ártabro, como denominó D. Ramón Otero Pedrayo, llegando yo desde la tan antigua Brigantium, iluminada por la Torre de Hércules, –héroe cuya vida estuvo marcada por la dificultad y el peligro– confluyendo estas cuestiones y otras entre mares y océanos y guiada, tal vez, por la Rosa de los Vientos para descubrir el origen de figuras tan antagónicas como las de El Caudillo y Pablo Iglesias, Canalejas, Torrente Ballester, Carvalho Calero, Sofía Casanova o Ramón Franco, a quien se le atribuye el primer vuelo trasatlántico en el Plus Ultra, si bien el “hombre pájaro gallego” es José Piñeiro González, que tocaba el mar con su avión en el “vuelo de la gaviota”. En este encuentro del día cinco, participarán el Museo Naval Exponav, el Museo de Historia Natural, el de la Semana Santa y el de Cerámica de Esmelle. Todo para hacernos conocer mejor la historia que… no debe de ser olvidada.