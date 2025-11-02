De uno en uno, por favor

No seré yo quien critique el proyecto “Abrir Ferrol al mar”, porque llevo años defendiéndolo por el indudable impacto visual que tendría derribar la muralla del Arsenal, pero es digna de análisis la incapacidad de un gobierno con mayoría absoluta y muy bien surtido de asesores para gestionarlo simultáneamente con la urbanización de la parcela del Sánchez de Aguilera, el proyecto más estratégico dentro del casco urbano, y que todavía sigue en la zona gris.

Una consecuencia de esta indolencia es que el Gobierno central tenga que buscar parcelas en otros barrios de Ferrol para iniciar la construcción de las presupuestadas 300 viviendas de alquiler protegido.

Es inevitable sospechar que la apatía de nuestro gobierno local en un asunto tan importante tiene como objetivo privar a los socialistas de una importante baza electoral. Las cosas de palacio van despacio, y más aún si se recomienda sosiego.