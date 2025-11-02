Altas finanzas en el Concello

Hace quince meses Ferrol abandonó la asociación Eixo Atlántico. Durante el anterior mandato municipal nos ayudó a captar subvenciones de la Unión Europea, aportó fondos para actividades de la Feria de Turismo y el conservatorio de música, y nos financió servicios e informes sobre la modernización de la línea ferroviaria, la candidatura para ser Patrimonio de la Humanidad y estrategias de competitividad.

El actual gobierno local consideró escasas estas aportaciones, y para aumentarlas creó una oficina municipal que a fecha de hoy presenta resultados sensiblemente menores.

Su mayor éxito ha sido lograr, al igual que los dos anteriores alcaldes, una subvención de los fondos Feder por 6.5 millones de euros, pero lo espectacular de este parto de altas finanzas es que “por imperativo legal” destinará cinco millones... ¡para amortizar la deuda que el propio grupo de gobierno incrementó en doce hace un año!