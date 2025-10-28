Política, fútbol y telenovelas

Los ritos que aglutinan y definen a una sociedad hablan de ella como lo hacen los libros cerrados de los pueblos verborreicos. Quiero decir que son de decir hasta ahogar las palabras sin que las palabras le hayan hecho nada, ni deseen decir nada de ellos.

A la nuestra, como a todas ellas, la mueve la quietud de una serie de inquietudes socioculturales, folklóricas y festivas capaces de movilizarla, ¿qué digo?, alzar en armas.

De todas ellas tomaré, dejando aparte las religiosas o seudoreligiosas, como es el caso de los ritos del dogma y los ancestrales, como el de los toros, para centrarme en las que mejor nos definen, comenzando por la política, un desplante ideológico, capaz de prensar toda posibilidad social, no ya de cambio, sino de permanencia. Quiero decir que esta, llegado a este punto, al punto de una fiesta bárbara en la que la alternativa a toda idea es el mero y atávico acto de reventar al contrario, para librarnos a su vez de los que amenazan con reventarnos, mientras unos y otros nos van reventando a fuerza de odio.

Tenemos después, el fútbol, un deporte de depredación, capaz de desquiciar la razón sin salir de los pies ni entrar en la cabeza.

Y, por último, las telenovelas, un enredo de simplezas que, ante la virulencia de las otras, se me antoja una ternura, capaz de redimirnos de la barbarie para depositarnos en las alacenas de una suerte de tragicomedia digna siempre de ser olvidada en favor de la siguiente.