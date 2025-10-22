Mira mamá, soy influencer

Las redes sociales son tendencia. Quién nos iba a decir que lo que empezó con Fotolog, Tuenti y Facebook acabaría necesitando una legislación específica. Cuando éramos pequeños, casi todos los niños querían ser futbolistas y ahora, quieren ser creadores de contenido, bien sea tiktoker, influencer o youtuber (y tributar en Andorra, pero esto ya es cosecha propia…)

Ya les adelanto que no soy el lápiz más afilado del estuche en cuanto a redes sociales se refiere. “Trabajo” pocas y cada vez menos, me hago vieja, me da pereza y creo que el nivel de adicción que generan es preocupante. Personalmente soy una gran consumidora de Instagram, no me escondo. Instagram es esa red social donde todo el mundo es maravillo, zen, tienen la casa recogida, saben mil tips de limpieza, dan consejos de crianza, saben de decoración, tienen rutinas de belleza, hacen recetas aparentemente deliciosas con solo 3 ingredientes sanísimos, viajan… y mentirosos ¿Envidiosa? Sí soy., pero es que es IMPOSIBLE, repito, IMPOSIBLE, tener todo eso y además trabajar, ir al super, tener vida social y conciliar. No me lo creo. Nadie es así de perfecto. Las redes sociales solo muestran un ínfimo porcentaje de la realidad y es aquí donde surge el problema: saber diferenciar y entender que no es oro todo lo que reluce.

Con los años, la tendencia también ha ido cambiando, adaptándose a la inmediatez. El consumidor de redes sociales quiere vídeos cortos, de un minuto y preferentemente con subtítulos. Consumismo puro y duro y este filón comercial, había que aprovecharlo. Que si te mando un producto y a cambio tú me lo promocionas, que te regalo un viaje y tú sorteas otro en tu perfil, que te pago X dinero si sacas en tu página mi producto o haces alabanzas sobre lo bueno que es… simplemente estrategias de marketing.

Hace unos días se publicaba el Código de Conducta de Publicidad para los influencers, y que viene a completar aquellos vacíos que dejó el Real Decreto 444/2024 que desarrollaba la Ley General de Comunicación Audiovisual. En base a este Real Decreto de 2024, solamente había que identificar como “publicidad” los contenidos en los que la marca era la que decidía el contenido de la publicación: texto, colores, tema de la campaña... Sin embargo, ahora se ha de identificar como publicidad, colaboración pagada, contenido patrocinado o similar, todo aquello que lleve una intencionalidad comercial: regalos, colaboraciones, sorteos, recomendaciones… Además, el término publicidad deberá figurar de forma clara y visible al principio o al final de la publicación. No obstante, dicho Código de Conducta no es obligatorio. No es una ley como tal, sino que sólo tiene carácter vinculante para los usuarios que se adhieran a estas prácticas. Este código ha sido creado por Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes e IAB Spain, asociación que representa al sector de la publicidad y marketing. Sin embargo, sí que es obligatorio la adhesión para los llamados “usuarios de especial relevancia”, es decir los influencers que mueven masas, aquellos que tienen más de un millón de seguidores, que facturan más de 300.000€/año como creadores de contenido y que publican o comparten más de 24 videos anuales. Es decir que por mucho que tu creas que eres influencer porque tus publicaciones las ven y comparten tus amigos, no. No eres influencer Jose Luis y puedes estar tranquilo porque este código de conducta no te va a afectar.

Como dirían en la serie de Paquita Salas, tener tantos seguidores implica tener mucho poder. Son muchas personitas siguiendo a un líder, por lo que parafraseando a Spiderman: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con esta nueva legislación los creadores de contenido no pueden publicitar ni tabaco, ni medicamentos o similares, ni alcohol ni, como novedad: juegos de azar. Este ultimo añadido se introduce para compensar el vacío legal de la anterior legislación y combatir el problema de la ludopatía que se ha creado con las casas de apuestas online y que tantas y tantas veces hemos visto anunciadas por famosos.

Y todo esto es sólo la punta del iceberg ya que como les decía: las redes sociales han llegado para quedarse.

*Abogada en EGA Abogados