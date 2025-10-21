Los economistas piensan a lo grande en la pequeñez de lo real y, de esos dogmas, los tremendos desajustes sociales que corrompen toda esperanza de construir un mundo más justo y solidario.

Se puede argumentar, en su defensa, que son teóricos, pero no es cierto; las teorías no tienen por qué ser desatentas con la realidad, sino que deben tomarla como referencia para sus cálculos y correcciones, y más cuando se deben a causas tan justas y necesarias. Pero, para qué engañarse, los teóricos de la economía no trabajan en favor de un mundo mejor, ni les importan los desheredados; ellos se deben a quienes patrocinan sus investigaciones y, aún más, a esa bestia a la que han venido a adorar, la macroeconomía. En ese espacio, el hombre es una cifra, un activo, un producto con el que comerciar.

Recientemente han sido galardonados con el premio Nobel de Economía Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, desarrolladores del concepto de “destrucción creativa” de Joseph Schumpeter, que sostiene que “el desarrollo no se debe a una evolución gradual, sino a una sucesión de tajantes quiebras”. Esa idea asociada a la premisa de que, “el crecimiento económico sostenido se produce a partir de la destrucción deliberada de lo existente, en favor de lo nuevo”, dan idea del terrible presagio que tal teoría esboza, en la medida en la que, lejos de buscar equilibrar el desarrollo y corregir las desigualdades, se aprestan a ensancharlas y perpetuarlas.