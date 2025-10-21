Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Desigualdade estrutural

A vella retranca galega ben podería resumir a odisea da nosa mocidade para atopar un teito dicindo: “Claro que podes ter vivenda, rapaz. Só tes que escoller entre pagar o aluguer ou comer quente”. Velaquí o cerne dunha inxustiza que, coma o orballo, vai calando ata os ósos da nosa sociedade, creando unha fenda cada vez máis fonda entre quen pode e quen a duras penas sobrevive ao día.

O problema non é novo, pero ten adquirido tinguiduras dramáticas. Para a nosa mocidade, e para outros colectivos vulnerables, o acceso a unha vivenda digna semella máis unha carreira de obstáculos deseñada por un burócrata con ton de humor negro. Cunha man, ofrécense axudas e avais que, sobre o papel, pintan un panorama cheo de oportunidades. Coa outra, a realidade impón salarios que non dan nin para a entrada dun piso de bonecas e unha precariedade laboral que converte a sinatura dunha hipoteca nun acto de fe heroica. Velaí un camiño morto á emancipación.

Mentres tanto, o mercado inmobiliario baila ao son da especulación. Aínda que en Galiza a figura do “fondo voitre” multinacional non ten a presenza asfixiante doutras latitudes do Estado –un respiro que non nos exime do problema–, o veleno especulativo corre igualmente polas veas do sector. A proliferación de vivendas turísticas, a insuficiencia dun parque público de aluguer e a conversión da vivenda nun activo financeiro máis, provocan unha desnortada de prezos que agrava este problema.

Nisto, a autoridade política parece sumida nunha parálise. Preséntanse plans que, na práctica, non pasan de ser unha capa de verniz sobre unha madeira podre. A crítica, lóxica e razoábel, pon foco de luz nunha alarmante diminución na construción de vivenda protexida nos últimos anos, mentres o problema medra e se fai máis complexo. As medidas son a todas luces insuficientes, tardías e carentes da valentía necesaria para meterlle o dente a un mercado que campa ás súas anchas.

Cómpre, porén, non caer en simplismos e diferenciar responsabilidades. Non é o mesmo o grande propietario ou a empresa de mediación que xoga á bolsa co dereito á vivenda, que a persoa xubilada que complementa a súa cativa pensión coa renda dun pequeno aluguer. Confundir a quen especula con quen busca un sustento necesario para a vellez é un erro que desvía o foco do verdadeiro responsábel: un sistema que permite e fomenta a especulación cos bens de primeira necesidade.