Diario de Ferrol

Trump y los patriotas de hojalata

Donald Trump, el que esperaba a los líderes europeos para que le besaran el culo (sic), amenaza a España con sanciones porque Pedro Sánchez no le muestra respeto y no quiere subir al 5% de nuestro PIB los gastos de defensa, nada menos que 90.000 millones de dólares. Todos deberíamos cerrar filas cuando quieren tratarnos como a un estado vasallo, pero Abascal y Feijoo ya se han apresurado a decirle que ellos le obedecerán. Son los que se inclinan ante los poderosos y son prepotentes ante los que no pueden defenderse, aunque teman que un niño venido en patera les arruine la vida. Frente a los que miden el patriotismo por el tamaño de la bandera, yo prefiero el de un presidente que no usa emblemas para dividir a los españoles, y que mantiene con su firmeza la soberanía y el honor de una España que no necesita ser salvada, porque es y vale mucho más de lo que creen estos patriotas de hojalata.