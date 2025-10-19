Albela
Etimolóxicamente albela e o feminino de albelo que en galego significa de cor branca ou similar a ela e tamén a alguén esperto, agudo ou intelixente, pero ao marxe da palabra e o seu significado Albela é o nome da revista que edita a Asociación Cultural Apèlón Educación como instrumento no que reflectir retallos da intrahistoria da vila de Mugardos, a miña vila, e que se distribúe de xeito gratuíto a todos os que sentan interese en recuperar algúns anacos da memoria gardada as veces nos recunchos ocultos e pouco explorados. E aí está Albela como instrumento propagador desa memoria.
Mugardos xa figura no top das localidades da contorna que contan cunha publicación propia e os seus promotores están na arela de continuaren con este proxecto levantando acta de cousas e xentes que dun xeito ou de outro incidiron no devir da vila, algo que é importante para saber de onde vimos, de coñecer o noso pasado, incardinalo no presente e dese xeito trazar mellor o camiño polo que transitar cara adiante. Sempre é unha satisfacción grande recibir un novo exemplar de Albela e percorrer o sendeiro das súas páxinas onde sen dúbida atoparemos algunha cusriosidade ou personaxes que para moitos estaban acochados nos recantos máis obscuros da nosa memoria. Recordar é volver a vivir e Albela contribue a deixar constancia e por escrita de cousas e xentes que dalgún xeito ocuparon e ocupan anacos da nosa historia.
Outras vilas teñen a súa propia revista como por exemplo Cobas. A revista de Cobas (póñoa con B porque parace que a veciñanza quere recuperar ese toponímico) é Columba que xa vai polo nº 23. Pontedeume tamén ten a súa, Cátedra, unha publicación xa veterana, Neda conta coa Revista de Neda, Redes coa Tenencia e nas Pontes, corríxanme se estou errado, editábase e creo que ainda se edita a revista Hume. A revista de Mugardos aínda é nova pois estes días presentábase o nº 7. Evidentemente está nos seus albores e aínda quedan moitas cousas por contar e colaboradores para achegalas. A Asociación Apelón Educación está nesa arela.Dende aquí desexo moito ánimo e longa vida a Albela. E que todos vostedes o vexan.