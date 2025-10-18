Barciela, el contador de historias

En mis épocas de estudiante de periodismo tuve un profesor que siempre nos hablaba de que nuestro trabajo constituiría un cuerpo especial que él denominaba contadores de historias. Nos daba cuenta de que como periodistas además de ser notarios de la actualidad, teníamos que trabajar intensamente en el campo en el que se deberían de mover los narradores de los hechos informativos a modo de historias. Y nos recordaba, con gran acierto que esas personas, además, lo hacen desde distintas profesiones entre las que daba una gran importancia a los escritores y periodistas. Insistía en que los narradores utilizan los numerosos canales de comunicación para contar experiencias, para trasmitir noticias a través de las emociones que ponen en cada uno de los trabajos periodísticos –fundamentalmente comentarios– para dar la dimensión adecuada a la historia que desde el trabajo de un comunicador se debe traducir en un relato sobre un hecho puntual y contrastado, que puede originar diversas opiniones y que el contador de historias expresa la suya propia.

A lo largo de mi vida profesional he conocido a grandes contadores de historias .En el primer lugar de mis preferencias sitúo a un gran periodista, de larga y fructífera carrera, que en los últimos años ha vuelto al camino que inició en tierras madrileñas, para, a través de sus comentarios, sus artículos, sus historias relatadas, pulsar y darnos a conocer la actualidad en cada momento. Estoy hablando de Alberto Barciela Castro. Hace más de tres décadas que mantenemos una relación profesional y una amistad que perdura con el paso del tiempo y que se intensifica en los años. Barciela no pertenece a mi generación de periodistas. Le llevo largos 14 años, pero en todo momento nos hemos identificado con el trabajo de la comunicación directa y nos movemos en parámetros muy parecidos. El redondelano tiene un estilo muy personal de contar las historias y, como si de un novelista se tratase, te engancha en las primeras líneas de su artículo y no puedes dejarlo hasta llegar al final. A este contador de historias lo podemos seguir en más de medio centenar de periódicos regionales y nacionales. Su impronta periodística queda también reflejada tanto en medios sonoros como en audiovisuales.

Como contador de la actualidad nos abre todas las semanas un gran abanico de posibilidades informativas que nos relata como historias del momento y que nos cuenta con un estilo muy propio, muy personal, y de una gran riqueza periodística.

Larga vida Alberto como contador de historias, género periodístico que no aparece en los manuales pero que tú has llevado a lo más alto de la cima de la profesión. Quedo a la espera de tu próxima historia en la que me presentes hechos informativos que se producen cada día. Un abrazo compañero y amigo.