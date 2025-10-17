O derradeiro alquimista (e II)
As investigacións newtonianas trataron tradicionalmente de presentarnos un retrato glorioso e racionalista de Newton centrándose de maneira algo parcial nas súas obras (non publicadas no seu tempo) sobre alquimia que se coñeceron tempo despois.
Os eruditos non estaban moi dispostos a prestarlles atención en serio, como se non pertenceran ao Newton que tiña interés para a historia da ciencia. Os testemuños elimináronse coma se fosen química ou foron descartados explicándoos coma se fosen unha afección inocua.
O albacea de Newton, Thomas Pellet, consideraba que as pilas de copias e manuscritos non científicos que deixou eran “escritos en sucio e inútiles, que non se necesitaba imprimir”.
O primeiro gran biógrafo de Newton, o físico David Brewster, veuse en dificultades á hora de recoñecer os intereses pouco ortodoxos de Newton, así que os minimizou na súa biografía. Tras do descubrimento de novas fontes e a aparición dunhas investigacións de renovado vigor, resulta imposible negar que Newton traballou con seriedade e durante longo tempo sobre problemas de alquimia. Newton non transcribiu obras de alquimia co simple afán de extraer o seu fondo racional, puramente químico.
Tampouco o seu interés era un simple capricho de xuventude que desaparecera coa idade, nin era resultado da súa senilidade (Dobbs,1975, asimismo Westfall,1980). Déronse tres tipos de respostas principalmente á cuestión de ata que punto teriamos que tomarnos en serio a alquimia de Newton como tema de estudo adecuado á historia da ciencia.
Algúns eminentes especialistas en Newton que representan o enfoque racionalista e centrado na ciencia e na historia da ciencia teñen negado que fora alquimista no senso preciso da palabra (Boas e Hall 1958). Teñen subliñado o feito de que a súa dedicación era unha cuestión “privada” e que non tiña relación algunha coas súas grandes obras científicas.
Como estas son as obras fundamentais para as investigacións newtonianas na medida en que pertencen á historia da ciencia, o interese que tiña Newton pola alquimia non ten por que interesar ao historiador da ciencia.
Dese xeito, especialistas tan afamados como M. Boas Hall, A. Rupert Hall, I. B. Cohen e D. T. Whiteside opinan que está perfectamente xustificado “desalquimizar” a Newton. A alquimia de Newton, como tal, asume, pois, a forma dunha teoría racional, científica, converténdose nun elemento perfectamente natural da historia da ciencia.
Non importa como se teñen que interpretar as obras de alquimia de Newton, en calquera caso sería erróneo ignoralas sen analizalas de cerca. “Se estudamos os manuscritos, temos que estudalos todos, e aceptar o que neles apareza tanto se se axeita ás teorías do século XX coma se non. Dicir que Newton exercía a alquimia non implica que sexa tamén ocultista nin que se negue a perpetua realidade dos Principia.
O único que temos que admitir é a importancia manifesta deses manuscritos, tan importantes coma os cadernos de matemáticas, aínda que eses manuscritos sexan máis numerosos” (Westfall, 1980). Así e todo, eu lanzo o meu xerro de auga fría, unha estrataxema para abrir completamente os ollos, non para castigar.