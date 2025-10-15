Construír en Ferrol
A ninguén estraña que a reurbanización do antigo Sánchez Aguilera estea no aire. A falta de dilixencia –supoñendo que sexa isto– por parte do Concello de Ferrol sérvelle ao Instituto da Vivenda de Defensa (Invied) para buscar novos emprazamentos para os compromisos coa cidade do Ministerio presidido por Isabel Rodríguez. A cidadanía é plenamente consciente de que esas nove hectáreas son especialmente desexadas polo sector privado da construción. Así, as circunstancias deste asunto xeran unha enorme desconfianza. Agora que todos os ollos da cidade están, outra vez, sobre a peza máis importante do famoso convenio de Defensa, veremos se isto se resolve neste ou no seguinte mandato municipal.
A maiores, a Xunta de Galicia declarouse insubmisa na aplicación da lei estatal de vivenda e, ao longo dos anos, incluso con gobernos de diferente cor, o certo é que tanto o organismo público de vivenda de Defensa, como a Sareb, entenderon a xestión non como un servizo público, senón cun criterio máis propio de empresas privadas. As contradicións abertas nesta xestión, por parte de todas as administracións e organismos públicos, son manifestas incapacidades para satisfacer as necesidades da cidadanía.