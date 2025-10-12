Reconozco que heredé querencia por los judíos, así que tras el masivo ataque terrorista de Hamas de hace dos años, sufrí por las víctimas al tiempo que intuía la despiadada respuesta de Netanhayu. También padecí la tolerancia de la matanza por una parte de los españoles, porque “ocupan sus tierras en Cisjordania, toleran los ataques de los colonos y no les dejan tener su propio estado”, verdades para justificar lo injustificable. Ahora hay otros españoles que, indiferentes ante las imágenes y las evidencias, justifican o aplauden lo que pasa en Gaza porque “ellos se lo han buscado”, rotunda frase que por confundir la parte con el todo te arroja al precipicio moral. El Israel que creó los kibutzs y quiso cambiar territorios por paz ha muerto, y el actual legará a sus nietos otra guerra, y los que no discriminamos unos muertos de otros seguiremos siendo tiroteados desde las dos trincheras