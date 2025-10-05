Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Vanse recuperando amodiño

A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica vai amodiño, pero con firmeza na recuperación dos restos dos desaparecidos nas fosas do franquismo. A pasada semana os ósos do pintor Francisco Miguel, exhumados no ano 2023, foron entregados á súa familia e depositados nunha tumba do cemiterio de Santo Amaro da Coruña. O pintor vangardista foi asasinado o 28 de setembro de 1936 e soterrado xunto a outros corpos nunha fosa do cemiterio de Bértoa (Carballo). Din que o seu corpo estaba mutilado (sen as mans) malia que isto é moi difícil de verificar logo de máis de oitenta anos baixo terra e mesturado con outros restos, pero as narracións escabrosas instálanse facilmente no subconsciente colectivo da cidadanía. Así que, sen entrar en detalles, é máis que suficiente saber do vil asasinato dun home cuxo delito foi permanecer fiel aos seus principios, como lle aconteceu a tanta xente na espiral represiva instaurada polos golpistas e continuada posteriormente. A represión foi indiscriminada pero incidiu ao principio máis nos mestres, artistas e intelectuais. Por que eran eles o branco do franquismo? Pois porque o totalitarismo aspira ao control absoluto das conciencias, a dominar as mentes. Os mestres, artistas e intelectuais ilustran e espertan o xuízo aletargado da xente. A educación e a cultura sempre estarán enfrontadas ao totalitarismo, por iso os sátrapas tratarán de acabar con aqueles que as promoven. A eliminación dos que non eran afectos tomouse como solución ao problema das disidencias e a acusación de aversión ao golpe de Estado era motivo suficiente para ser eliminado sen o menor reparo. Así, moitos foron asasinados sen xuízo previo e a maioría dos que se celebraron eran unha pantomima para lavar as sentenzas de morte. Tal foi a febre por asasinar, que se matou por denuncias inverosímiles, por cobizas persoais e por afloramento dos instintos criminais dos verdugos. O doutor en Historia, o meu amigo Bernardo Máiz, censou no concello de Mugardos a máis de oitenta persoas “pasadas polas armas”. A memoria é necesaria, malia que recuperala ás veces doa. Abofé. 