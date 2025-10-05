Vanse recuperando amodiño
A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica vai amodiño, pero con firmeza na recuperación dos restos dos desaparecidos nas fosas do franquismo. A pasada semana os ósos do pintor Francisco Miguel, exhumados no ano 2023, foron entregados á súa familia e depositados nunha tumba do cemiterio de Santo Amaro da Coruña. O pintor vangardista foi asasinado o 28 de setembro de 1936 e soterrado xunto a outros corpos nunha fosa do cemiterio de Bértoa (Carballo). Din que o seu corpo estaba mutilado (sen as mans) malia que isto é moi difícil de verificar logo de máis de oitenta anos baixo terra e mesturado con outros restos, pero as narracións escabrosas instálanse facilmente no subconsciente colectivo da cidadanía. Así que, sen entrar en detalles, é máis que suficiente saber do vil asasinato dun home cuxo delito foi permanecer fiel aos seus principios, como lle aconteceu a tanta xente na espiral represiva instaurada polos golpistas e continuada posteriormente. A represión foi indiscriminada pero incidiu ao principio máis nos mestres, artistas e intelectuais. Por que eran eles o branco do franquismo? Pois porque o totalitarismo aspira ao control absoluto das conciencias, a dominar as mentes. Os mestres, artistas e intelectuais ilustran e espertan o xuízo aletargado da xente. A educación e a cultura sempre estarán enfrontadas ao totalitarismo, por iso os sátrapas tratarán de acabar con aqueles que as promoven. A eliminación dos que non eran afectos tomouse como solución ao problema das disidencias e a acusación de aversión ao golpe de Estado era motivo suficiente para ser eliminado sen o menor reparo. Así, moitos foron asasinados sen xuízo previo e a maioría dos que se celebraron eran unha pantomima para lavar as sentenzas de morte. Tal foi a febre por asasinar, que se matou por denuncias inverosímiles, por cobizas persoais e por afloramento dos instintos criminais dos verdugos. O doutor en Historia, o meu amigo Bernardo Máiz, censou no concello de Mugardos a máis de oitenta persoas “pasadas polas armas”. A memoria é necesaria, malia que recuperala ás veces doa. Abofé.