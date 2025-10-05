Mi cuenta

Diario de Ferrol

¿Son un problema?

Me refiero a los inmigrantes. Si tanto nos perjudican… ¿por qué los organismos internacionales ligan nuestro elevado crecimiento económico a una inmigración razonablemente integrada? ¿No los vemos en nuestra ciudad trabajando? ¿No los vemos cuidando a nuestros mayores? ¿Son culpables de los verdaderos problemas que tiene España, como el precio de la vivienda o las emergencias climáticas? ¿Aportan menos a la recaudación nacional que lo que reciben? ¿No consumen en nuestros comercios? Alguien me dijo que, si tanto me gustaban, debía llevármelos a mi casa, y lo que debo decir ante semejante indigencia intelectual es que, si no son mascotas, no tengo por qué adoptarlos, pero prefiero tenerlos como vecinos antes que a un compatriota amargado, que aplaude a los que boicotean minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista y piden a nuestra Armada que se deshonre hundiendo cayucos.