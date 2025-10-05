Música en Santa Emilia

Las puertas del palacete indiano del siglo XX conocido como Santa Emilia se abrieron el 27 de septiembre para dar paso a la música, que ya forma parte de su identidad. En este caso fue de mano de la estupenda soprano madrileña Laura Pulido y la del pianista Iulian Abagio, ambos de gran sensibilidad, cuidada puesta en escena y elevado nivel artístico, manifiesto tanto en la interpretación como en la selección del programa que incluyó fragmentos de zarzuela y temas de canción española con las “Siete Canciones Populares” de Manuel de Falla y otras “delicias” musicales como las que un día interpretaron Federico García Lorca y La Argentinita: “Las morillas de Jaén”, haciendo vibrar el Salón de Los Pilares del palacete presidido por el piano de cola, que es protagonista de muchos de los encuentros musicales que allí tienen lugar desde que sus actuales dueños, Juan Rezzuto y Víctor Gómez, a la par directores de la Escuela WKMT con sede en Londres, deciden restaurar el hermoso edificio cuyos orígenes se asocian con Manuel López Rivas, emigrante a Buenos Aires que a su retorno deja la huella arquitectónica de su paso por América, como tantos otros que partían de una Galicia profunda buscando fortuna u otros que se vieron obligados a partir por otras razones. Algo que refleja Rosalía de Castro en los versos: “Este vaise i aquel vaise, i todos, todos se van/ Galicia sin homes quedas que te poidan traballar/ Tes en cambio, orfos e orfas, i campos de soidade…”.

Muchos no regresaron, otros fueron desafortunados y otros hicieron fortuna, como es el caso de López Rivas, que reprodujo lo que sus ojos un día contemplaron en los “veinte dorados”, iluminados, como la poesía de Noriega, Pulpeiro o Cunqueiro, presente éste junto a Julia Pucci en la vida literaria de Santa Emilia en aquellos tiempos. La música se incorpora ahora integrada en la historia, la elegancia y el paisaje de este entorno misterioso y mágico.