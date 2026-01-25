Moeche necesita una pista cabalar: un compromiso con nuestra identidad y futuro

Moeche no se entiende sin el caballo. Nuestra historia, nuestras ferias y nuestra cultura están ligados indisolublemente al mundo ecuestre. Sin embargo, a pesar de ser un referente en la comarca, los aficionados, criadores y jinetes locales siguen careciendo de una infraestructura digna y permanente: una pista cabalar municipal.

La relación entre Moeche y la andadura gallega es fundamental para entender la identidad cultural y ecuestre de la comarca de Ferrolterra. Moeche se ha convertido con los años en la “capital” de este tipo de monta tradicional, manteniendo viva una herencia que se remonta a la Edad Media.

El vínculo más fuerte se manifiesta cada año en la Feria del Caballo del 23 de Abril, siendo uno de los eventos más antiguos y concurridos de toda Galicia. En ella, la andadura no es sólo un espectáculo, sino el eje central de la competición. Cabe destacar que esta feria se celebra año tras año gracias al esfuerzo colectivo y la participación desinteresada de los vecinos de Moeche, que colaboran de forma altruista para mantener viva una tradición que sienten como propia.

La Asociación Ecuestre ha sabido adaptar la tradición a los nuevos tiempos. Ha introducido la categoría sub-16 en las competiciones de andadura para asegurar que los jóvenes heredan la técnica y el amor por este estilo, pero fallan las infraestructuras. Con el picadero cubierto en plena demolición y una escasa infraestructura para el 23 de Abril, el municipio se ve limitado a marchas forzadas.

Imagen de la feria del año pasado Jorge Meis

El exceso de afluencia y la escasa infraestructura hicieron que la organización se viese obligada a tomar medidas como las limitaciones en pista de competición para las pruebas oficiales de andadura y la reducción de las carreras libres que tanto gustan a los asistentes.

El mundo del caballo en Moeche no es un hobby de unos pocos; es un motor cultural y económico que merece respeto e inversión. No pedimos un lujo, pedimos una herramienta de trabajo para que Moeche siga siendo el referente ecuestre que merece ser.

Una pista adecuada generaría un importante impulso económico en la zona, permitiendo organizar competiciones durante todo el año, atrayendo visitantes y dinamizando la hostelería local. También se fomentaría el relevo generacional, manteniendo el vínculo con nuestras tradiciones. Moeche tiene un potencial extraordinario para el turismo ecuestre, una oportunidad que se está perdiendo por falta de voluntad política a la hora de invertir en infraestructuras básicas.

Por todo ello instamos al Concello a que pase de las buenas palabras a los hechos presupuestarios. La Asociación Ecuestre está poniendo todo de su parte, facilitando planos de la pista, revisando presupuestos y valorando con seguros la cobertura de sus participantes. Se ha solicitado al Concello, en varias ocasiones, la necesidad de adaptar un evento de origen milenario a las demandas actuales.

Tras varios intentos de comunicación por parte de la Asociación Ecuestre y el escaso interés del Concello con la propuesta, nos vemos obligados a iniciar una petición de recogida de firmas y así dar peso a nuestra demanda.