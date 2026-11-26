Negar la violencia de género –o machista– es mentir y minimizar o banalizar la tragedia que supone cada asesinato de una mujer. Porque, más allá de los números, las víctimas tienen nombre y apellidos, eran hijas, madres, hermanas o abuelas. No hay que olvidarlo. Los actos de ayer en Ferrol –el institucional por la mañana y el social, con la Marcha Mundial das Mulleres, por la tarde–, son tan importantes como necesarios para no despistarnos: la violencia machista existe y lo primero es combatir a quien la niega.