Los cambios de etapa educativa, y más en la adolescencia, suelen traer consigo dudas entre el alumnado, y no es para menos. Es cierto que en algún momento tendremos que pensar, como sociedad, si esa presión, esa urgencia por acertar a la primera, trae algo bueno –que no–, pero, mientras eso no pase, toda la información que reciban nuestros estudiantes, que son los trabajadores y trabajadoras del futuro, es importante. Por eso, ferias como la de ayer en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas son muy necesarias y seguro que han ayudado a algunos –o a muchos– de los 1.300 alumnos y alumnas que por allí pasaron a afinar un poco más sus intereses y a concretar mejor sus preferencias. Y, en este sentido, es de agradecer que las administraciones, en este caso el Concello y la Universidade da Coruña, colaboren, como en tantas otras cosas, para ofrecerles a los chicos y chicas de ESO, BAC y FP la información más objetiva y precisa.