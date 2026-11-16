El problema del agua

El consumo de agua en Ferrolterra, especialmente en la ciudad naval y en Narón, es de los más altos de Galicia, si no el que más. De hecho, el Atlas Urbano de Sostenibilidad revela que Ferrol es la urbe gallega que lidera este capítulo y que el municipio vecino está incluso por encima de Pontevedra. Son datos elocuentes en los que juega un papel trascendental la industria e instalaciones como Navantia. Es importante dimensionar las infraestructuras para que los periodos de sequía, que seguramente van a ser más frecuentes en los próximos tiempos, no tengan afección en los domicilios, y por ello es determinante que todo el sistema funcione correctamente. El compromiso y la responsabilidad ciudadana son una parte de la solución, pero no la única: no es concebible que cada día se dilapiden miles y miles de litros de agua en elementos como la tubería de As Pías, que necesita una reparación urgentísima.