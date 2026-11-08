Unión, reivindicación y coherencia

La necesidad de un ferrocarril del siglo XXI es un mantra que se repite en Ferrolterra desde hace muchos años. Con el Foro Cidadán polo Ferrocarril recobró fuerza esta reivindicación para romper con el aislamiento ferroviario de la ciudad y hace un año miles de personas se sumaron a esta ilusión renovada. Ayer se celebró otro acto reivindicativo, muchísimo menos numeroso pero, de nuevo, con la participación de grupos políticos de todos los colores. Es, por tanto, una demanda unánime, lo que hace menos entendible que se siga todavía en Ferrol y comarca hablando de las mismas necesidades que hace décadas, sin que se haya encontrado todavía solución. No habrá AVE, pero al menos podría avanzarse en unas comunicaciones decentes entre concellos, con un tren de proximidad, y unas conexiones dignas con A Coruña, que no conviertan el viaje en una tortuosa aventura.