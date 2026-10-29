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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

As Pontes, ciudad industrial

As Pontes presentación Nave de Indra

La que en su día fue localidad dependiente de la extracción del carbón en la mina de Endesa, se ha reconvertido tras el cierre de la mina y, sobre todo, adaptado a los nuevos tiempos. Del antiguo yacimiento de lignito ha salido un lago y una playa que han cambiado la fisonomía del pueblo. De las grandes máquinas extractoras ha surgido un parque de patrimonio industrial e histórico a punto de estrenarse y de un trabajo de monocultivo se comienza a despegar con otras industrias. La fábrica de Indra, que pretende construir ochenta vehículos militares al año y que comenzará a integrar en 2027 las unidades lanzapuentes del Ejército de Tierra, es un ejemplo. Se ha optado por As Pontes por contar con tradición industrial y con profesionales especializados y de amplia experiencia. Se generará empleo y As Pontes crecerá. El alcalde habla ya del municipio como ‘ciudad’.