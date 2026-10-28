La segunda F-110, más y mejor

La botadura de la fragata ‘Bonifaz’ marcó un hito histórico, en el que Navantia Ferrol botó la fragata más moderna de la Armada. La reina Sofía fue la madrina del evento. Un año después, su ‘gemela’, la Roger de Lauria cobró vida echándose a la mar. No hubo reina, pero sí descendiente directa del marino que da nombre a la nueva fragata, la Roger de Lauria. Pero más allá de la parafernalia de un emocionante acto, como lo es siempre la botadura de un barco de esta envergadura, el evento de ayer fue un despliegue del presente y futuro de la construcción naval, de la ‘soberanía tecnológica’ del programa de las fragatas F-110, con sistemas, diseños y productos ‘made in Spain’. Todos destacaron el papel de innovaciones como el gemelo digital. Por eso, solo queda ver su funcionalidad, que, como también se expuso en el acto, permitirá a la fragata operar en los escenarios más exigentes.