Otra noche alegre

En los compases finales remontó el Baxi cinco puntos en contra para acabar ganando el partido inaugural de una nueva temporada en la Liga Femenina Endesa. El Araski lo puso difícil hasta el final, pero una de las señas de identidad del equipo de Lino López, sea cual sea la campaña y sean quienes sean las jugadoras, es su fortaleza mental. Ayer no se rindieron cuando peor pintaban las cosas. Es importante ganar esos partidos en apariencia no decisivos porque la lucha por el playoff va a estar igualada.