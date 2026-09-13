A Malata, un día para el recuerdo

A Malata, de la mano de Diario de Ferrol –con la colaboración de la Federación Galega de Baloncesto, el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña–, vivió ayer un día para el recuerdo. Quedan apenas unos meses para que el polideportivo se cierre por obras para ser objeto la mayor intervención desde que se construyó, poco antes de que se celebrase allí una de las fases del Mundobásket de 1986. Se han cumplido cuatro décadas y lo cierto es que, como comentaban ayer algunos de los protagonistas de aquel evento y también de la época dorada del baloncesto masculino de Ferrol, el polideportivo apenas ha cambiado. Esto, que es negativo en sí mismo, tiene su parte positiva en un acto de nostalgia como el de ayer: reforzar de manera vívida el recuerdo de una semana de julio de hace cuarenta años que fue inolvidable, sobre todo, por la gente que lo hizo posible.