Y de premio, casa nueva en O Bertón

Casi medio centenar de personas celebraron ayer el premio gordo que les ha tocado. No es que hayan ganado algo, porque van a pagar los alquileres pertinentes, pero el solo hecho de ser unos beneficiarios del millar de candidatos para hacerse con estas nuevas viviendas que se están construyendo en O Bertón es ya un éxito, tal y como está el sector de la vivienda. Domicilios de dos, tres y cuatro estancias a estrenar, en un barrio en crecimiento, muy bien comunicado y, lo más importante, a unos precios asequibles.