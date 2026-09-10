Casos que no se entienden

En todo proceso que busca un acuerdo entre administraciones puede haber demoras, siempre que sean razonables, y no parece que el caso de Ares y la cesión del polideportivo municipal para uso del alumnado del CPI As Mirandas en horario escolar sea precisamente razonable. El gobierno local dice que falta que el convenio se le devuelva firmado por Educación, paso que, tras varios meses sobre la mesa, no se ha producido, y, aunque no se trata más que de una firma, no hay que olvidar que toda actividad ha de tener una cobertura legal para evitar males mayores. Que sea pronto para no ocasionar más perjuicios al alumnado.