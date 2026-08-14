Vuelven los tiempos de sequía

A muchos puede resultar curioso que en Ferrolterra, o en Galicia en general, haya restricciones de agua no por averías sino por sequía. Un síntoma más de que algo está pasando desde el punto de vista medioambiental. De los consejos se ha pasado a la prohibiciones en algunos concellos, a la suspensión de actividades que llevan implícito un consumo excesivo de agua y, desde ayer, al reparto de agua con una camión cisterna para parroquias de Neda, que hace poco hasta se surtía para su consumo con su propio recurso natural, el río Belelle. Habrá que tomar nota y cambiar también los hábitos, para no despilfarrar recursos naturales, porque, si bien no deja de ser sorprendente que esta zona peninsular tenga que limitar el agua a sus vecinos, lo cierto es que las costumbres de uso en estos hogares y los de otras comunidades son muy distintos, en cuanto a concienciación.