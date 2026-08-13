Lo que el eclipse ha unido...

Ya ha pasado el fenómeno astronómico del que todo el mundo ha estado pendiente en los últimos meses. Como era de esperar, en menos de dos minutos pasó lo que todo el mundo esperaba, la oscuridad total. Pero más allá de todo lo que significa a nivel científico este evento y de todo el trabajo de logística que ha llevado en las localidades con balcones naturales privilegiados para divisar este fenómeno, el eclipse ha sido un acto social. Ha formado parte de las conversaciones de todo el mundo, sustituyendo a la lluvia –de la que hace tiempo que no se puede hablar– y ha servido como punto de referencia de encuentros de todo tipo: familiares, de amigos, de pareja, culturales, etc. Dónde se vio el eclipse y con quién fue casi tan importante –valga la exageración– como el fenómeno en sí. Fue un día de fiesta aun siendo laborable y ahora queda solo un inolvidable recuerdo.