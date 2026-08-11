Unos informan que desinforman

Los supuestos informes que alertan de que la proximidad de la planta china de SAIC –que pretende instalarse en el puerto– a las instalaciones militares de Ferrol pondrían en peligro la seguridad de la defensa nacional han desencadenado la unión total en torno al proyecto por parte de todas las administraciones y formaciones políticas. De una u otra manera apuntan que no tienen sentido alegar estas cuestiones. Concello de Ferrol, de As Pontes –donde está prevista la implantación del centro logístico complementario–, Xunta, Autoridad Portuaria y hasta Gobierno central –a través del ministro Óscar López– consideran que la fábrica no puede ser rechazada por estas razones. De hecho, el propio Puerto asegura que no es nada nuevo lo que se dice en el informe y nunca ha habido preocupación real al respecto. Se ha conseguido unanimidad: SAIC debe estar en Ferrol.