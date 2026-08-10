Las agencias de viajes, al pie del cañón

Hablarle a un joven de visitar una agencia de viajes para planificar sus vacaciones puede parecer irrisorio para muchos, ya que su facilidad en el manejo de la información online hace que ni se planteen contar con sugerencias. Las agencias reconocen que el sector de entre 25 y 40 años no es el cliente habitual, pero sí muchos otros que buscan asesoramiento o no tener que buscar entre miles de opciones. Las agencias siguen al pie de cañón y, además, también se han adaptado en ofertas y contenidos a los nuevos tiempos.