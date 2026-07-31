El nacimiento de una nueva As Pontes

El desmantelamiento de la central térmica de As Pontes ha supuesto un cambio en el modo de vida de muchos ponteses. El anuncio de nuevas inversiones en la villa también. Pero ayer se han dado dos nuevos pasos que han cambiado el devenir de la zona, no solo estéticamente sino también en cuanto a su futuro industrial. La voladura de las tres torres de refrigeración de la térmica fueron un hito que nadie quiso perderse. Emisiones en directo en televisiones e internet, miles de instantáneas y muchos, muchos espectadores que vivieron in situ los segundos en los que de todo se pasó a nada. El skyline de la villa ha cambiado y lo hará todavía más cuando las nuevas industrias compartan escenario –ya se da por hecho– con la alta chimenea que parece que permanecerá en pie. Además, un nuevo anuncio: la fábrica de vehículos militares de Indra. Todo un futuro por delante.